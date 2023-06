Klimt all' asta da record | la Dama col ventaglio venduta a 86 milioni di euro

La7.it - È stata un' asta da record per l'ultimo dipinto di Gustav, la "Dama con Ventaglio". Il ritratto è stato venduto da Sotheby's a Londra per 74 milioni di sterline, equivalenti a 86 ...Il precedente record per un'opera d'arte venduta in Europa era 'Walking Man I', di Alberto Giacometti, battuto'asta per 65 milioni di sterline nel febbraio 2020. Sotheby's ha presentato l'opera ......simbolista austriaco è l'estremo capolavoro realizzato da: fu iniziato nel 1917 ed era ancora sul cavalletto del suo atellier quando l'artista morì inaspettatamente nel febbraio del 1918'...

Klimt da record battuto all’asta per 100 milioni di euro la Repubblica

Klimt iniziò a lavorare per la prima volta all’opera nel 1917, all’apice della sua carriera, era già nell’Olimpo degli artisti più celebri d’Europa, e passava da una commissione all’altra, pubblica o ...È stata un'asta da record per l'ultimo dipinto di Gustav Klimt, la "Dama con Ventaglio". Il ritratto è stato venduto da Sotheby's a Londra per 74 milioni di sterline, equivalenti a 86 milioni di euro, ...