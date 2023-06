Kim Min Jae al Bayern Monaco | spunta la data

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il difensore del Napoli, Kim Min Jae, attualmente in servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, è atteso in Germania il 6 luglio. Questapotrebbe sancire il suo trasferimento al. CALCIOMERCATO NAPOLI. Dalla Corea del Sud, una foto ha fatto il giro del web alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro del difensore del Napoli, Kim Min Jae. La foto, pubblicata sul sito ufficiale dell’Esercito della Corea del Sud, ritrae Kim durante il suo servizio militare obbligatorio, e ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan di calcio in tutto il mondo. Il talento sudcoreano ha iniziato il suo addestramento militare il 15 giugno, una responsabilità che tutti i cittadini maschi del Paese devono adempiere. Ma oltre a impegnarsi nel servizio militare, Kim Min Jae deve anche prendere una decisione importante sul ...

Tra cessioni ed acquisti almeno per ora non c'è stato un attimo di pace e siamo solo all'inizio, sul banco ci sono soprattutto i spigolosi casi di Victor Osimhen , Piotr Zielinski , eJae . ...L'unico praticamente certo della partenza è- Jae : il difensore sudcoreano è in attesa dell'offerta ufficiale da parte di un top club. Bayern Monaco , Manchester City , Manchester United e ...Jae a un passo dal Bayern Monaco (quadriennale da 7,5 milioni annui). Vicario passa dall'Empoli al Tottenham per 20 milioni.

Kim in divisa militare prima del ritorno a Napoli e dell'addio: c'è l'accordo, l'annuncio al rientro Sport Fanpage

La foto pubblicata qualche giorno fa sul sito ufficiale dell'Esercito della Corea del Sud è diventata subito virale: tra i volti ritratti anche quelli di Kim Min Jae, il difensore ...Arriva al Giappone il nuovo Kim: ecco l'obiettivo del Napoli che è a lavoro per sostituire il centrale coreano che andrà via in questo calciomercato ...