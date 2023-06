Il 'conto alla rovescia è iniziato' per la fine di Vladimir Putin: lo ha affermato il principale aiutante di Volodymr Zelensky, mentre il presidente russo riprende l'ammutinamento fallito del capo ...Il ministero della Difesa russointanto che siano in corso i preparativi per consegnare ... Era stato anei giorni scorsi. "Mi auguro che possa svolgere un ruolo positivo", ha detto il ...... almeno per ora) dalla ribellione che ha guidato e chedi aver fermato per 'evitare un ...utile a sostenere l'alleato di Mosca da attacchi esterni o a condurre azioni militari in Ucraina (...

Kiev sostiene che per Putin è cominciato il ‘conto alla rovescia” Globalist.it

Il caos di questi giorni in Russia, al di là delle recite di facciata e della propaganda del Cremlino, ha contribuito a dare nuova spinta alla controffensiva ucraina. Oltre che sul campo, dove va avan ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...