Kiev | missili russi su ristorante ucraino Almeno 9 morti di cui tre bambini

(Di mercoledì 28 giugno 2023) E’ salito a nove, di cui tre, e 56 feriti il bilancio dell’attacco russo avvenuto ieri contro la città di Kramatorsk, nella regione ucraina di Donetsk. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dalla testata ucraina Ukrinform, che aggiornano così il bilancio dell’attaccostico russo contro il centro della città che ha colpito, in particolare, une un’area commerciale. Al momento, i soccorritori sono riusciti a estrarre tre persone dalle macerie ma le ricerche proseguono nell’auspicio di riuscire a salvare altre persone. Le vittime minorenni sono una 17enne e due sorelle di 14 anni, ha reso noto il procuratore generale Andriy Kostin, come riporta Ukrinform. «Le operazioni di soccorso sono in corso. È possibile che ci siano ancora persone sotto le macerie», ha scritto Kostin su ...

Missili russi sul ristorante pieno di gente a Kramatorsk: 8 morti: "Uccisi 3 bambini", 56 feriti RaiNews

Sale a nove morti, di cui tre bambini, e 56 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro il centro della città che ha colpito, in particolare, un ristorante e un'area commerciale. Al ...