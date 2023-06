(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nell'ultimo aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso via Twitter dal ministero della Difesa di Londra, è emerso che la scorsa settimana le forze ucraine hanno attaccato e causato danni a un ...

Nell'ultimo aggiornamento quotidiano di intelligence diffuso via Twitter dal ministero della Difesa di Londra, è emerso che la scorsa settimana le forze ucraine hanno attaccato e causato danni a un ...Mentre ail presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo staff valutano come trarre ... la 'soluzione a breve termine profilatasiin modo sostanziale' il potere di Putin e lo sforzo ...

Kiev danneggia i ponti tra Kherson e la Crimea: grossi problemi per la logistica russa Globalist.it

L'Ucraina dovrà rispettare gli standard per entrare a far parte della Nato. Lo ha detto ai cronisti il presidente americano Joe Biden ...Una delegazione di Paesi, dal Senegal al Sudafrica, ha avviato un doppio incontro con le autorità ucraine e russe per tentare il dialogo sul conflitto. Ramaphosa (Sudafrica): la guerra ci danneggia ...