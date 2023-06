Kate Middleton | dai pois al rosa | gli abiti vintage che non sono per tutte

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 giugno 2023)ha un’agenda fitta di impegni, nell’arco di due giorni ha presenziato a due eventi sfoggiando in entrambe le occasioni duericiclati in stile fin troppo bon ton, che nonper tutti. E qui non si parla solo di prezzi proibitivi, ma anche di modelli così retrò che invecchiano persino una ventenne. Quindi, solo se se sei la Principessa del Galles e devi seguire una certa etichetta te li puoi permettere. E forse nemmeno tanto, perché in effetti le ultime scelte di look dialquanto discutibili. Ma procediamo con ordine., l’abito di Alessandra Rich da 1.790 euro Da sempre ila passione estiva di. Sarà perché segnano ...