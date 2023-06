Juventus | Rabiot resta e Cuadrado va

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo il prolungamento fino a giugno 2024 di Adrien, il quale resterà a Torino dopo l'assalto fallito dal Manchester United, in casasi registra l'addio di Juan, che segue quelli di Paredes e Di Maria. Al netto di possibili colpi di scena, il contratto del colombiano in...

- 'è un grande giocatore e per laè importante ripartire da una certezza come il francese. Quello che mi piace meno è il prolungamento soltanto per un anno... Così la prossima ...in evidente difficoltà per quel che sta accadendo:firma il suo rinnovo, atteso e strategico nel quadro di una nuova strategia. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle ...Milikovic arriva così Messo a puntino il rinnovo di Adrien, che era insperato ad un certo punto della stagione, laadesso si muove per quelli che sono gli altri obiettivi della ...

Adrien Rabiot akhirnya resmi memperpanjang kontraknya bersama Juventus satu tahun lebih lama sampai 2024. Perpanjangan kontrak ini sekaligus menepis kabar bahwa sang gelandang akan gabung dengan ...L'ex allenatore, e mentore di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone ha parlato del mercato della Juventus e del futuro proprio dell'allenatore, a Radio Bianconera. RABIOT - "Rabiot Piaceva da una vi ...