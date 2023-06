Juventus | il Galatasaray pronto a offrire per Alex Sandro e McKennie

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lasi muove sul mercato in entrata, ma anche quello in uscita ha un peso specifico in casa bianconera, visto che non sono pochi gli esuberi da piazzare in questa sessione. Tra questi troviamo, che nonostante il rinnovo non è nei piani di Allegri, e Weston, tornato dal prestito maa un nuovo trasferimento. Ebbene, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, entrambi sono nel mirino del: il club turco sarebbea formalizzare delle offerte per arrivare ai due giocatori. SportFace.