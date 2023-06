Juventus | i giocatori da cui ripartire | vanno tenuti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ladeve sì migliorare la rosa con nuovi innesti ma non può fare a meno di determinatiche devono essere. Una stagione, quella passata, assolutamente negativa; la penalizzazione non può giustificare il cammino in campionato dove i bianconeri non sono mai stati realmente in lotta per il titolo. Nessun alibi, invece, nelle coppe: fuori ai gironi di Champions, eliminati dall’Inter in Coppa Italia e dal Siviglia in Europa League.(LaPresse)La Juve devee deve farlo nell’unico modo possibile, vincendo; i bianconeri non vincono un trofeo da troppo tempo e devono assolutamente fermare questa astinenza. E’ chiaro che il mercato potrà dare una grossa mano; i bianconeri, nonostante la mancata qualificazione alla Champions, devono trovare il modo di portare alla corte ...

Quel famoso ottavo di finale contro lain cui proprio lui andò in gol. Decisivo nel match ... Sulla panchina del Lione c'era Rudi Garcia, che vorrebbe ritrovare oggi uno deichiave di ...Commenta per primo Non solo mercato in entrata per la. I bianconeri, oltre a rinforzare l'organico di mister Allegri, sono alle prese con la cessione degli esuberi. Sono diversi iche non rientrano più nei piani dell'allenatore e che ...... duedi cui si parla molto in Premier . " Vlahovic piace alla Premier ', ha ammesso Cross. ' E molti club sono interessati all'attaccante della: ha caratteristiche perfette per ...

Juventus, sirene turche per Alex Sandro e McKennie: sui due giocatori c'è il Galatasaray TUTTO mercato WEB

In un video pubblicato sull'account Twitter di Dazn, Orazio Accomando ha fatto il punto sul momento in casa Juventus. Queste le parole sintetizzate dalla redazione ...Se salta il ritorno di Romelu Lukaku, l'Inter potrebbe puntare al ritorno in Serie A di un ex calciatore della Juventus: tutti i dettagli ...