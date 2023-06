Juve | serve Milinkovic per entrare nella TOP 10 del centrocampo | la classifica

La conferma di Rabiot non esclude un altro colpo, maprima sciogliere i nodi legati agli ... La, ad oggi, non ci vuole sentire. Le grane Wes McKennie e Arthur MeloNel calderone degli esuberi ...e Milan sono concentrate su altri obiettivi, al momento restano sul pezzo ma senza affondare il colpo.pazienza per muoversi sul mercato in determinate condizioni. LA ROMA - Tiago Pinto ...Per il primoconvincere lacon una proposta da almeno 70 - 80 milioni di euro, mentre per il nigeriano la richiesta di De Laurentiis supera i 100 milioni. Tutto comunque è ancora in ballo, ...

Milinkovic-Juve, contratto pronto: cosa serve per sbloccare la trattativa Tuttosport

Barillà ha parlato delle scelte della Juventus di arrivare a Giuntoli per il ruolo di direttore sportivo e confermare Allegri in panchina ...La Juve Stabia lascerà partire Davide Barosi ma solo dietro una congrua offerta economica. L'Ascoli ha messo da tempo nel mirino il portiere classe 2000 ma le Vespe, ...