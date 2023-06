Juve | obiettivo cessioni | Zakaria verso il ritorno in Premier | il punto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Weah il primo rinforzo, il rinnovo di Rabiot da considerare come un colpo in più. Ma il mercato dellantus in vista della nuova stagione...

Rabiot sarà il leader dellaanche nella prossima stagione, dopo un'annata da assoluto ... con l'di smaltire tutti gli acciacchi e mettersi subito a disposizione di Max Allegri. Pogba, ...Ognuna con idee e strategie diverse per arrivare al grande. Ascolta 'Bagarre per Frattesi: la Roma ha un piano preciso, l'Inter recrimina. E su Milan e…' su Spreaker. IL VENTO ...LA STRATEGIA - A breve il ds si concentrerà solo sul mercato della, per il quale ha già ... Il doppioè tenere i conti in ordine e tornare a vincere sul campo. Per capirci, chi ha puntato ...

Weah il primo rinforzo, il rinnovo di Rabiot da considerare come un colpo in più. Ma il mercato della Juventus in vista della nuova stagione deve ancora partire del tutto, con tanti nomi tra gli obiet ...Le condizioni fisiche di Pogba non danno garanzie ad Allegri e alla dirigenza della Juventus: gli scenari sul futuro del 'Polpo' francese ...