(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Sergei, Paul, Nicolò Zaniolo. E poi Weston McKennie e Samuel Iling-Junior. Grandi manovree in attacco nel calciomercato 2023. Dopo la permanenza di Adrien Rabiot, che ha firmato il nuovo contratto fino al 2024, la società bianconera continua a lavorare per la rosa dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il nome caldo nelle ultime ore è quello di. Il serbo potrebbe lasciare la Lazio dopo una lunga avventura nella capitale. Il presidente Claudio Lotito non pare disposto a fare sconti, ma l'inserimento di giocatori nella trattativa potrebbe avvicinare le parti alla fumata bianca. La, tra i nuovi acquisiti, potrebbe inserire anche. Il francese, totalmente ...

La, tra i nuovi acquisiti, potrebbe inserire anche Pogba. Il francese, totalmente assente nel 2022 - 2023, sta lavorando sodo per farsi trovare pronto nel ritiro di luglio. La sua permanenza a ...Quello di Pirlo fu il primo anno dello smantellamento e della rivoluzione, fuori icitati ... Ladi Sarri crea il 73,77 % dei goal attesi, e ne subisce 41,00%. Pirlo ne crea l'83,50% e ne ...... con tantitra gli obiettivi e una necessità: vendere i giocatori che non fanno parte del ... Da parte sua, laha già detto agli agenti del giocatore di non avere intenzione di cederlo ...

Juve, nomi e news a centrocampo: da Milinkovic Savic a Pogba Adnkronos

Mauro Icardi è uno dei nomi più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato ... Secondo gli esperti di Sisal, l’approdo dell’argentino alla Juventus, in cui c’è da risolvere il rebus Dusan ...Pirlo dovrà avere il tempo per darle poi un amalgama tattico ma anche anche umano, compito di sicuro non semplice. Pirlo si siede sulla panchina della Sampdoria e ha già pronti i nomi necessari a rinf ...