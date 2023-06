L'Inter potrebbe proporre un prestito con diritto di riscattoa circa 30 milioni di euro mentre il Chelsea preferirebbe l'obbligo per avere la certezza di incassare il prezzo del cartellino. ...Laci pensa in caso di partenza di Federico Chiesa , mentre l'Inter ha al momento altre priorità. Il Leeds, comunque, ha giàil prezzo e valuta il cartellino del giocatore tra i 15 e i ...Commenta per primo Laè aperta alla cessione del giovane centrocampista Miretti tanto che ha giàla valutazione in 15 milioni di euro.

Juve: fissato il prezzo per Bremer | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Siamo stati i primi a confermare che fra i giocatori che nel corso dell'estate potrebbero lasciare la Juventus c'è anche Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ex-Torino e arrivato soltanto la scorsa ...Si registra un avvicinamento tra la Juventus e il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi: l'impressione è che l'affare andrà in porto.