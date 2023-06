Juve | finalmente si sblocca Giuntoli | ecco le prime mosse

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Entro i prossimi giorni il dirigente dovrebbe lasciare definitivamente Napoli per iniziare la sua nuova avventura in bianconero: agenda già fitta PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ tutto pronto per l’inizio dell’erain casantus. Come annunciato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il quasi ex direttore sportivo del Napoli avrebbe trovato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.