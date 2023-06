Juve | Benfica e Fenerbahce vogliono Yildiz | il piano dei bianconeri per blindare il talento turco

... ai nerazzurri in pratica basterà passare il girone di Champions per garantirsi un posto),(... LE ITALIANE - Danno punti solo le partite di Champions e quindi la, che non si è qualificata, ...Al momento la classifica è questa:49,47, Porto 45, Borussia 44, Barcellona 42. Intanto un campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni): ...... mentre per la mediana resta viva la pista Florentino (). Molto attiva anche la Juventus: il ... "Non abbiamo mai chiesto uno stipendio da 8 milioni a stagione alla". Intanto il Newcastle ha ...

Juve, Benfica e Fenerbahce vogliono Yildiz: il piano dei bianconeri ... Calciomercato.com

Per sostituire il possibile partente Arda Güler, il Fenerbahçe pensa nuovamente a Kenan Yildiz (18). Per il club turco non si tratta di certo di ...La prima edizione della manifestazione rinnovata darà 100 milioni al vincitore. Oltre ai nerazzurri, in lizza Juve, Milan o Napoli ...