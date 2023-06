Julian Sands ritrovato | i resti umani nelle montagne della California sono i suoi | l' attore era scomparso 5 mesi fa durante un' escursione

È accertato che i resti ritrovati tra le montagne della California sono quelli dell'attore britannico, scomparso durante un'escursione a gennaio. Il ritrovamento è di tre giorni fa ma si è potuto risalire all'identità attraverso il riconoscimento dei resti da parte di alcuni escursionisti., c'è la conferma: i resti trovati in montagna sono suoi. La famiglia: 'È morto nel posto che amava' Simona uccisa a 20 anni da un branco di cani, condannato a 3 anni il pastore. Il pm ne ...È stata confermata la morte di, l'attore inglese noto per i suoi ruoli in Camera con vista e Warlock . Aveva 65 anni. Il 13 gennaio scorso era stata riportata la scomparsa disui monti della California ...

