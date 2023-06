Julian Sands è morto | i resti umani ritrovati in un bosco della California sono dell’attore britannico

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 giugno 2023)inOra non cipiù dubbi: l’attore. A confermarlo è stata la polizia di San Bernardino, che ha ufficialmente attribuito all’interprete itre giorni fa nel sud. “Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come, 65 anni. La modalitàmorte è ancora oggetto di indagine, in ...