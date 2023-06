Julian Sands è morto | arriva l’annuncio della polizia in California

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)65 anni, sono suoi i resti umani trovati sulle montagne. L’attore britannico era scomparso a gennaio durante un’escursione. Laha confermato l’identità del cadavere rinvenuto nell’area di Baldy Bowl sulle San Gabriel Mountains L’attore 65enne era da tempo un appassionato escursionista che viveva a Los Angeles ed era stato dato per disperso il 13 gennaio dopo essersi incamminato sulla vetta che si erge per oltre 3.048 metri a estcittà. Le squadre, coadiuvate da droni ed elicotteri, lo hanno cercato più volte ma, ostacolate dalle condizioni invernali che si sono protratte per tutta la primavera., carriera e moglie...