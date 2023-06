Judo | Masters 2023 | diciotto azzurri invitati a Budapest per il torneo dei Grandi Maestri

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Archiviato nell’ultimo weekend il Grand Slam di Ulan Bator, si è concluso definitivamente il periodo di qualificazione per ildi. Ildei, in programma quest’anno adal 4 al 6 agosto, è riservato infatti solo ai primi 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso (oltre ai posti garantiti di diritto al Paese ospitante). L’IJF ha ufficializzato proprio ad inizio settimana l’elenco deikaalla kermesse magiara, in base all’ultimo aggiornamento della World Ranking List. Sono ben 18 gli italiani eleggibili per il fondamentale evento ungherese, che assegna ai vincitori addirittura 1800 punti per le graduatorie di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. In ...

Eleven-year-old prodigy Kerem Gündogdu, hailing from Ordu, emerges as a formidable presence in the judo world, propelled by an unyielding drive ...Dopo una prima giornata straordinaria e caratterizzata dal doppio successo di Assunta Scutto e Odette Giuffrida, si è appena concluso senza acuti rilevanti per l'Italia il day-2 del Grand Slam di Asta ...