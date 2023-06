(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il centrocampista Gunners era stato accostato anche ad alcuni club inma il suo futuro sembra essere ancora in Premier.

Si era vociferato di una possibile cessione a prezzo scontato e di unpronto a tagliarsi l'ingaggio da 6,5 milioni pur di ricongiungersi a Sarri. E si parlava già di piani di utilizzo del ...Serie A, campioni in attesa di decollo. Volo diretto,scali, bagaglio a mano, i ricchissimi contratti nella stiva. La top 10 dei trasferimenti più ... Il primo italiano è(12°, ...da fare per il ritorno diin Serie A: il centrocampista della nazionale ha detto no al corteggiamentoA gennaio è rimasto a Londra, cambiando semplicemente maglia e passando dal Chelsea ...

Jorginho, niente ritorno in Italia: “Vuole stare all’Arsenal con Arteta” ItaSportPress

Il centrocampista Gunners era stato accostato anche ad alcuni club in Italia ma il suo futuro sembra essere ancora in Premier.Joao Santos, agente dell'ex centrocampista del Napoli Jorginho, conferma ai microfoni di Tv Play l'intenzione di restare all'Arsenal.