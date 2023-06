Jojo Rabbit | l’età consigliata ai bambini per vedere il film

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La visione didel 2019 diretto e interpretato Taika Waititi, è adatto e consigliato adai 10 anni di età in su, purché durante la visione siano affiancati da un adulto che possa aiutarli ad approcciarsi al contesto in cui si svolgono gli eventi. Ci teniamo a specificare che molto dipende daie dalla loro sensibilità e maturità e in ogni caso è una visione che richiede necessariamente una guida di persone adulte, altrimenti potrebbe rivelarsi problematica. Nonostantesia ambientato nella Germania nazista e tratti quindi di tematiche complesse e dolorose, il tono della pellicola è quello di una commedia sognante vista attraverso gli occhi di un bambino. La storia del, liberamente ispirata al romanzo Il ...

Nella Germania nazista del 1945, un ragazzino scopre che sua madre Rosie nasconde una giovane ebrea nella loro soffitta. Aiutato dal suo unico amico immaginario, Adolf Hitler, deve ... In onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, è il film diretto da Taika Waititi - ora noto anche per essere il regista degli ultimi due capitoli di Thor - che si pone come uno sguardo surreale e a tratti grottesco della Seconda ...

Il film di Taika Waititi è la storia di un bambino tedesco, Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), detto Rabbit, nella Germania del 1944. Frequenta un campo per giovani nazisti, il suo amico immaginario ...Uscito in Italia nel gennaio 2020 e vincitore del Premio Oscar alla Miglior Sceneggiatura non originale, Jojo Rabbit è tratto dal romanzo Caging Skies, firmato da Christine Leunens. Si tratta di una ...