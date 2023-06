Jennifer Lawrence ammette | Ho vomitato violentemente dopo aver girato Hot Ones | ho resistito pochi minuti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L'attriceha raccontato che hapartecipato allo show Hotprima di vomitare nella propria stanza di albergo.ha rivelato che la sua partecipazione alla trasmissione Hotl'ha portatata a vomitare durante gli incontri con la stampa per promuovere la commedia Fidanzata in affitto. L'attrice ha infatti svelato che non è riuscita a resistere a lungoingerito pollo condito con le salse piccanti. Il divertente retroscena Durante il talk show di Andy Cohen,ha dichiarato: "Hofollemente. ...

L'attrice di "Hunger Games" ha rivelato al podcast Rewatchables di aver sostenuto l'audizione per 'Twilight' nel 2008 senza passarla. "L'unica volta in cui sono stata davvero devastata dal fallimento ...ha ammesso di non avere ancora del tutto capito il film Madre! , di cui era stata protagonista. Il progetto firmato da Darren Aronofsky, arrivato nelle sale nel 2017, sembra abbia ...ha risposto alle voci piuttosto insistenti su un suo cameo in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente . La star attualmente impegnata nella promozione di Fidanzata in ...

Jennifer Lawrence, il provino di Twilight andato male e altre 10 star bocciate al casting Sky Tg24

L'attrice Jennifer Lawrence ha raccontato che ha resistito pochi minuti dopo aver partecipato allo show Hot Ones prima di vomitare nella propria stanza di albergo.Jennifer Lawrence ha finalmente chiarito se è vero che ha avuto una relazione con Liam Hemsworth mentre era fidanzato con Miley Cyrus. Le voci hanno preso piede dopo l'uscita del video "Flowers", che ...