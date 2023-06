Javier Zanetti | “Guardiola | Ancelotti e Spalletti i migliori allenatori della stagione”

(Di mercoledì 28 giugno 2023), vice presidente dell’Inter, traccia un bilancioappena conclusa. Protagonista assoluto è Pep“che è riuscito a vincere il Triplete nonostante una finale di Champions in cui Simone Inzaghi è stato molto bravo”. In seconda posizione “direi Carlo, sempre molto saggio e tranquillo, poiper quello che ha fatto con il Napoli”, ha continuatoai microfoni di Planetwin365.news, a marginecena di gala organizzata a Ferrara da Operazione Nostalgia a cui ha partecipato in qualità di fondatoreFondazione P.U.P.I. A Ferrara, nell’evento nostalgico, hanno giocato in veste di capitani l’uno contro l’altro Totti e Del Piero. E sulla fine dell’era delle ...

Questi i premiati e le categorie del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini: -, Categoria 'Personaggio mito' - DEBORAH COMPAGNONI, Categoria 'Carriera Fair Play' - .... Per l'occasione era stata lanciata da Planetwin365.news e 'Operazione Nostalgia' un'asta benefica sui canali online della Fondazione nella quale sono state messe in palio due ...Tanta emozione e tanti fan a Pioltello oggi pomeriggio, martedì 27 giugno 2023. L'ex capitano dell'Interè infatti arrivato in città per inaugurare il gigantesco murale a lui dedicato. Un murale in stile "Maradona" L'opera si trova proprio alle porte del Quartiere Satellite . E' stata ...

INTER, ZANETTI: "FINITA ERA DELLE BANDIERE, DOPO CR7 IN ARABIA EFFETTO DOMINO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Guardiola l'allenatore più bravo della stagione, poi Ancelotti e Luciano Spalletti. Javier Zanetti fa il punto sulla stagione di calcio appena conclusa e sulle prime mosse di mercato. Riguardo gli all ...Guardiola l'allenatore piu' bravo della stagione, poi Ancelotti e Luciano Spalletti. Javier Zanetti fa il punto sulla stagione di calcio appena conclusa e sulle prime mosse di mercato. Riguardo gli ...