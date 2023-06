Jasmine Carrisi | il raptus | Ho perso il controllo e | lo sfogo della figlia di Al Bano

(Di mercoledì 28 giugno 2023), la primogenita di Ale Loredana Lecciso, si è lasciata andare a un durosu TikTok: ecco cos'ha raccontatoè ladel cantante Alshowgirl Loredana Lecciso. Da entrambi i genitori la giovane ha ereditato qualcosa. In particolare, dal padre ha preso una voce da usignolo che l'ha spinta a tentare la carriera musicale con featuring anche di successo. Dalla madre, invece, ha preso una bellezza mozzafiato, i capelli biondissimi e due occhi azzurri come il mare. Ad entrambi la ragazza tiene molto, come ha dimostrato proprio questo pomeriggio ospite nello studioconduttrice Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Proprio qui, la giovane ...

Non è parte del mio nucleo familiare" così,, racconta del suo (non) rapporto con la prima moglie del padre Al Bano. E la risposta, secca e senza repliche, dà adito alle voci di ...La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ospite a 'Oggi è un altro giorno', ma quando il programma sta per ...Segnaliamo, a questo proposito, che di recente è trapelato anche il nome di: chissà, quindi, che anche la figlia di Al Bano non scenda in pista nei sabati sera di Rai1 da ottobre.

Jasmine Carrisi, l'invito in extremis di Serena Bortone: dissapori con la sorella Romina Today.it

Milly Carlucci e la formazione del cast di Ballando: possibili ex gieffini in pista Lavora da tempo Milly Carlucci alla formazione del cast della ...La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ospite a "Oggi è un altro giorno", ma quando il programma sta per finire ...