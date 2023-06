Italia Under 21 | Nicolato | 'Partita strana Le prestazioni ci sono state | è stato un grande percorso'

Termina l'Europeo dell'21 . Azzurrini a pari punti con Svizzera e Norvegia ma eliminati: ecco spiegato il motivo dell'eliminazione., Norvegia e Svizzera chiudono a tre punti, dietro alla Francia ......(Francia) guidano la classifica Alipay Top Scorer della fase finale del Campionato Europeo21 ...2 gol 1= Kastriot Imeri (Svizzera) 2 gol 1= Abel Ruiz (Spagna) 2 gol 4= Fabiano Parisi () 1 ...Finisce mestamente, con il ko contro la volenterosa ma modesta Norvegia, la dis - avventura azzurra all'Europeo21. Lo 0 - 1 di Cluj, maturato al 20' della ripresa, condanna l'al terzo posto del girone D, con 3 punti come svizzeri (travolti dalla Francia, promossa a punteggio pieno) e norvegesi, ma ...

Fallimento Italia e Nicolato: fuori dall'Europeo U21 e addio Olimpiadi! Tuttosport

L'Italia Under 21 torna a casa dagli Europei con l'amaro in bocca, chiudendo il torneo con la sconfitta contro la Norvegia. Gli Azzurrini perdono la bussola nella gara più importante e cadono per 1-0 ...La compagine azzurra aveva illuso un po' tutti per la qualità delle sue prestazioni, ma purtroppo arrivano delle brutte notizie per l'Italia.