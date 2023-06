Italia Under 21 | Nicolato | «Non è andata come volevamo Futuro? A tempo debito»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le parole di Paolo, ct dell’21, dopo la sconfitta che vale l’eliminazione dall’Europeo degli azzurrini Paoloha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta degli Azzurri che vuol dire l’eliminazione dagli Europei21. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «É stata una partita strana, nel primobene, poi nella ripresa abbiamo preso quel gol e abbiamo cominciato a forzare. Non ècertamente. Sinceramente le prestazioni mi pare che ci siano state. Chi è arrivato dalla Nazionale maggiore ha fatto la sua prestazione, ma anche qui il livello è alto, sono tutti giocatori di buon livello». ULTIMA PARTITACT – «Abbiamo fatto un grande percorso ...

