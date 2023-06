Italia U21-Norvegia U21 mercoledì 28 giugno 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gli azzurri si qualificano se…

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo l’esordio ricco di polemiche per la sconfitta contro la Francia condizionata dagli errori arbitrali, l’ha trovato la prima vittoria agli Europei battendo 3-2 la Svizzera in una gara che Nicolato ha giudicato negativamente dal punto di vista della prestazione ma che è servita aglia sbloccarsi sul piano offensivo anche se con InfoBetting: Scommesse Sportive e

CLUJ ( ROMANIA ) - Alla Cluj Arena l'Under 21 del ct Nicolato affronta i pari età della Norvegia di Smerud nel match valido per la terza e ultima giornata del Girone D degli Europei di categoria. Calcio d'inizio in programma alle ...Sintesi- NorvegiaAggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita- Norvegia ......30 ESTONIA MEISTRILIIGA Tallinna Kalev - Harju JK Laagri 1 - 0 (*) Levadia - Flora 18:00 EUROPA EUROPEIInghilterra- Germania18:00 Israele- Repubblica Ceca18:00- ...

Italia Under 21 in balia del biscotto tra Svizzera e Francia: ma servirebbe un risultato sfacciato Fanpage.it

Terzo e ultimo appuntamento dei gironi di questo Europeo Under 21 per l'Italia di Paolo Nicolato. Gli Azzurrini scenderanno in campo alla Cluj Arena contro la Norvegia: calcio d'inizio alle ore 20:45.Oggi si chiude il gruppo D della fase a gironi degli Europei Under 21: l’Italia (a quota 3 punti) si gioca la qualificazione contro la Norvegia (fanalino di coda del girone a 0) mentre nell’altra part ...