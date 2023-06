Italia-Sudafrica | Mondiali rugby U20 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Seconda giornata deiUnder 20 die secondo appuntamento per l’che giovedì 29 giugno alle ore 16 scenderà in campo contro il. E dopo il brutto ko subito con l’Argentina gli azzurri di Massimo Brunello sono già spalle al muro e l’avversaria è di quelle durissime. Come detto l’è reduce dal 43-15 subito all’esordio contro l’Argentina e per puntare ai quarti di finale ora per gli azzurri non sono praticamente più permessi passi falsi, ma le avversarie non saranno facili, cioè ildomani e poi la Georgia. E l’dovrà fare a meno del pilone Destiny Aminu, espulso al minuto 16 del match inaugurale, per un placcaggio pericoloso. Quattro le giornate di squalifica per l’azzurro efiniti per lui. Di ...