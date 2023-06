Italia-Norvegia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Europei U21 2023

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degliUnder 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo le prime due partite, vanno a caccia della vittoria per staccare il pass per i quarti di finale. Anche gli scandinavi sono ancora in corsa per la qualificazione e sperano di confezionare una clamorosa sorpresa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 giugno alle ore 20:45; latelevisiva sarà affia Rai 1, mentre loa RaiPlay. SEGUI LALA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL ...

Nel caso in cui l'Italia batta la Norvegia e la Svizzera batta la Francia ci sarebbero infatti tre squadre a 6 punti (Italia, Svizzera e Francia) e bisognerebbe andarsi a studiare i criteri. Partite in Diretta Live del giorno: EUROPEI U21 18.00 Inghilterra - Germania Israele - Repubblica Ceca 20.45 Italia-Norvegia Svizzera - Francia

vittoria dell'Italia e contemporaneo successo di misura della Svizzera, ma solo col risultato di 1-0 o 2-1. Con una sconfitta azzurra e una vittoria della Francia, invece, sarebbero necessari altri calcoli. ITALIA QUALIFICATA SE: Vince e la FRANCIA vince o pareggia. Pareggia e la FRANCIA vince o pareggia. In caso di vittoria di ITALIA e SVIZZERA si andrebbe ad analizzare ulteriori criteri.