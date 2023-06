Italia-Norvegia | Europei Under 21 | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’si gioca le proprie carte a Cluj per accedere ai quarti di finale degli21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono pronti ad affrontare lanella terza giornata del girone D per giocarsi un posto tra le migliori otto d’Europa, e il commissario tecnico potrà scegliere su tutti i suoi effettivi. L’unico dei 23 convocati da Paolo Nicolato che aveva mostrato qualche problemino fisico è stato Raoul Bellanova nel finale di match contro la Svizzera. Ma il problemino muscolare accusato non lo ha fermato dal terminare il match con i rossocrociati e dal poter essere a disposizione anche, per arare la fascia destra. Anche lapotrà tranquillamente scegliere la formazione con tutta la rosa a disposizione. Dopo i due ko, la squadra di Leif Gunnar Smerud ...

... attaccante del Torino, ha parlato alla vigilia della terza sfida degli Europei Under 21 contro laPietro Pellegri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia diU21 -: ...Francia,, Svizzera,- Svizzera 1 - 2 Francia -2 - 1 Svizzera -2 - 3- Francia 0 - 1 Svizzera - Francia 28/06/2023 ore 20.4528/06/...In un quarto di secolo l'è retrocessa al nono posto per contingente dietro anche ad Australia, Danimarca e. L'addio di Segafredo E c'è un'altra evenienza che fa storia: al via del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ITALIA QUALIFICATA SE: Vince e la FRANCIA vince o pareggia. Pareggia e la FRANCIA vince o pareggia. In caso di vittoria di ITALIA e SVIZZERA si andrebbe ad an ...