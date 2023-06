Italia-Norvegia | chi è l’arbitro agli Europei Under 21? Belga dal cartellino facile

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sarà ilErik Lambrechts ad arbitrare la sfida decisiva del Gruppo D degli21 di calcio tra. Lambrechts, 38 anni, è arbitro Fifa dal 2014 e in questiha già diretto il match tra Romania e Spagna, vinto dalla Roja 3-0. In carriera, ha all’attivo anche due gare di Europa League e una di Conference League, sempre in questa stagione e sempre nella fase a gironi. In Conference ha arbitrato la Fiorentina nella vittoriosa trasferta in Scozia contro gli Heart of Midlothian. Sempre in questa stagione ha diretto anche un match di Nations League C, Irlanda del Nord-Grecia 0-1. Il fischiettoha all’attivo 20 gare di Jupiler Pro League e due match di playoff, mentre ha diretto anche le finali di Coppa del Belgio del 2018/19 e di ...

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine EUROPEI U21 18.00 Inghilterra - Germania Israele - Repubblica Ceca 20.45Svizzera - Francia Pronostici per oggi e calcio in tv: ...Guida tv di mercoledì 28 giugno: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:45 - Calcio, Europei U21 Romania/Georgia 2023 - 3a giornata (Girone D):23:00 -...In arrivo da tutta(e anche qualcuno dall'estero) oltre 150 persone fra soci e ospiti, per ... puoi cimentarti nel test preliminare del Mensa. Il test è aculturale, ossia non sono ...

Italia-Norvegia, Rai o Sky Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Norvegia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europeo Under21: ITALIA (3-5-2) - Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; ...Sarà il belga Erik Lambrechts ad arbitrare la sfida decisiva del Gruppo D degli Europei Under 21 di calcio tra Italia e Norvegia. Lambrechts, 38 anni, è arbitro Fifa dal 2014 e in questi Europei ha ...