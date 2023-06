Italia-Norvegia 0-1 | Cambiaghi | “Uscire così fa male | gli errori si pagano”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “fa, è una delusione enorme. Abbiamo fatto tre buone partite, con qualche errore che si poteva evitare, perché a questo livello sia caro prezzo. Dobbiamo rialzarci subito e andare avanti”. Lo ha detto l’attaccante dell’under 21 azzurra Nicolòdopo la sconfitta con lache ha sancito l’eliminazione dell’agli Europei di categoria. “Il mio gol avrebbe potuto cambiare le sorti, l’ho vista all’ultimo e l’ho presa”, ha detto a Rai Sport l’attaccante dell’Empoli in relazione alla traversa colpita nel finale. E sugliarbitrali all’esordio con la Francia: “Ci sono stati, ma potevamo fare di più anche oggi. C’erano tanti spazi e non abbiamo fatto quel che volevamo”. SportFace.

Termina l'Europeo dell'under 21 . Azzurrini a pari punti con Svizzera ema eliminati: ecco spiegato il motivo dell'eliminazione.e Svizzera chiudono a tre punti, dietro alla Francia capolista con nove. Tra le tre, come detto, si qualifica ai quarti al pari dei transalpini la formazione ...... Klaas - Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 14 2004: Alberto Gilardino () 11 2002: Ricardo Cabanas (Svizzera) 9 2000: Lampros Choutos (Grecia) 15 1998: Steffen Iversen () 9 1996: Roy Makaay (...Nonostante lo zero in classifica laci crede e schiera una seconda punta. Serata piovosa alla Cluj Arena edche cerca di prendere subito l'iniziativa. Il cross di Rovella al 14' ...

L'Italia Under 21 torna a casa dagli Europei con l'amaro in bocca, chiudendo il torneo con la sconfitta contro la Norvegia. Gli Azzurrini perdono la bussola nella gara più importante e cadono per 1-0 ...La compagine azzurra aveva illuso un po' tutti per la qualità delle sue prestazioni, ma purtroppo arrivano delle brutte notizie per l'Italia.