Italia-Brasile oggi | Nations League volley femminile | orario 28 giugno | programma | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 28 giugno 2023)mercoledì 28(ore 15.30) si gioca, match valido per la2023 di. A Bangkok (Thailandia) inizia l’ultima settimana della fase preliminare, le azzurre stanno inseguendo la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalle quattro vittorie consecutive infilate a Hong Kong e ora sono attese dalla sfida di lusso contro le verdeoro, rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Un successo spalancherebbe le porte degli atti conclusivi, altrimenti tutto sarà rinviato ai successivi impegni decisamente più agevoli contro Canada e Croazia. LA DIRETTA LIVE DIDI...

VNL: Mazzanti e Bosio presentano Italia-Brasile Corriere dello Sport

Oggi mercoledì 28 giugno (ore 15.30) si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) inizia l'ultima settimana della fase preliminare, le a ...