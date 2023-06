It Alert | cos’è e in cosa consiste il nuovo sistema d’allarme | il test e questionario divisi per Regione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Itè ilnazionale che avvisa in caso di emergenza o calamità naturale i cittadini. Il servizio è attualmente in fase sperimentale e servirà per avvisare in tempo ma soprattutto in modo più diretto. Ite inilIt-ha iniziato i suoi primi. Si tratta di una nuova piattaforma gestita dalla Protezione Civile che “dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso”. Il messaggio arriverebbe in caso di emergenza o calamità naturale come maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività ...