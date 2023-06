Ischia | maxi sequestro dei finanzieri da 1 | 2 milioni di euro | 5 imprenditori indagati

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito stamattina unpreventivo di beni da 1,2dinei confronti di cinque, tra l’altro, per i reati di bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica (Terza sezione, criminalità economica). Glisono appartenenti a un noto gruppoale di(Napoli) che malgrado si trovasse in uno stato di insolvenza ormai irreversibile è accusato di avere distratto beni agendo sulla contabilità aziendale e attraverso false informazioni in bilancio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gli indagati sono appartenenti a un noto gruppo imprenditoriale di Ischia (Napoli) che malgrado si trovasse in uno stato di insolvenza ormai irreversibile è accusato di avere distratto beni agendo ...Per delega del Procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nello specifico i militari in servizio presso la Compagnia di Isc ...