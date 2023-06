“Isabella ha scritto a Temptation col nome di Manu” | spunta una segnalazione che mette nei guai la fidanzata

(Di mercoledì 28 giugno 2023)formano una delle coppie più discusse diIsland 2023. In attesa della seconda puntata del prossimo lunedì, quando scopriremo se il ragazzo avrà accettato o meno di confrontarsi con lanel falò chiesto anticipatamente da quest’ultima,unanon indifferente che getterebbe ombre non tanto sulla coppia quanto su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tant'è che stavolta, il comunicato stampa, l'haChat GPT . Un atto dissacrante, per una ... la prima puntata e il duro confronto di Manu edi Mario Manca Ma l'accaduto si presta pure ...Sguardo duro, cicatrice e felpa col cappuccio. È un'ineditaRagonese , quella che ritroviamo protagonista del thriller crime Come pecore in mezzo ai ...da Filippo Gravino , Come pecore ...... la prima puntata e il duro confronto di Manu edi Mario Manca In un'intervista ha detto ... Ma il tipo hadieci". Con 1408 pensa che alzera la media "Si, credo sia un buon film". ...

Isabella Recalcati, la segnalazione shock: "Ha scritto lei a ... Tag24

Fanpage.it ha contattato Giusi Alemanno, che ha partecipato ai casting di Temptation Island lo stesso giorno di Isabella Recalcati e Manuel Marascio, ...Della serie c'eravamo tanto amati. Il colpo di fulmine nella trasmissione televisiva "Uomini e Donne", la decisione di uscire da programma per vivere la storia lontano dalle ...