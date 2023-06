Io guadagno solo 300 dollari in 12 ore di lavoro | forse sto sbagliando qualcosa | Cameriere guadagna più di 600 dollari in un turno di lavoro di 11 ore

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Un server di un ristorante è rimasto sorpreso quando ha scoperto di aver ricevuto oltre 600 euro di mance durante undi 11 ore. Un video su TikTok registrato dalla creatrice Haven Tunin mostra il momento in cui conta le mance e le mette sul bancone. Il video è diventato virale, ottenendo più di 98.000 visualizzazioni fino ad oggi. Molti commentatori si sono stupiti delle dimensioni delle mance e hanno condiviso le loro esperienze lavorative nel settore dei servizi. Scopri di più su questa storia intrigante. Di cosa parliamo in questo articolo... Haven ha ricevuto oltre 600 euro di mance in undi 11 ore Ha registrato e condiviso un video su TikTok del suo conteggio delle mance Le sue mance ammontavano a 609,76 euro con un totale di vendite di 2.027,03 euro Haven è stata molto grata per la generosità dei clienti Altri server ...