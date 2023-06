Investito mentre attraversa in Litoranea | morto 50enne

Leggi su zon

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Una nuova tragedia quella che si è consumata nella notte lungo ladi Pontecagnano. Unè statova la strada sulle strisce pedonali nei pressi della discoteca Dolcevita. Stando a quanto riporta Salernonotizie, l’uomo sarebbe stato preso in pieno da una Fiat 500 che viaggiava in direzione Salerno e che l’avrebbe scaraventato a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto. Sul posto sono arrivati i soccorsi a bordo di una ambulanza della Croce Rossa ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. Segui ZON.IT su Google News.