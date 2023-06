(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Regione Campania investe sullocale e mette in campo undi circa 220 milioni di euro per il rinnovo dell’intero parco macchine regionale. La previsione, infatti, è l’acquisto di 676 nuovi veicoli. Si conferma la centralità di Air Campania, azienda oggi caratterizzata da un management capace e determinato, a cui sono destinate risorse pari a circa sessanta milioni di euro che consentiranno di acquistare circa 200 nuovi bus. È una buona notizia che conferma la bontà della programmazione regionale e l’impegno a rendere ilsu gomma sempre più competitivo ed efficiente“. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania. “L’– ...

Investimento trasporto pubblico, Petracca: "Competitività ed efficienza" Ottopagine

