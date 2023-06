Intolleranze estetiche

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il galateo rappresenta quell’insieme di comportamenti che denotano buona educazione. Si tratta perlopiù di norme convenzionali che, per loro stessa natura, sono passibili di modifica. Se infatti identifichiamo il bon ton come un codice che stabilisce le aspettative del comportamento sociale, questo non può che modificarsi con ogni significativo cambiamento all’interno della società. Il primo autore a proporre delle regole di comportamento fu Clementino Alessandrino tra le pagine del suo Il pedagogo. Gli seguirono Erasmo da Rotterdam (De civilitate morum puerilium, 1530) e Giovanni della Casa che, tra il 1551 e il 1555, scrisse un trattato dall’evocativo titolo Galateo ovvero de’costumi. C’è però chi identifica dei primi accenni al galateo nella filosofia confuciana. L’intellettuale era infatti solito enfatizzare l’aspetto della moralità personale e governativa nei suoi scritti, così ...