Intesa Sanpaolo | annuncio di stop ai servizi | giorno e orari coinvolti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’ha appena annunciato che dovrà fermare i: ecco esattamente quando succederà e i. La Bancanon ha sicuramente bisogno di presentazioni essendo la banca più grande d’Italia, vantando circa 4700 filiali, rendendola il gruppo numero uno in Italia (e non solo, comparendo tra i primi venti gruppi bancari dell’area euro) per numero di sportelli e quota di mercato. Questo vuol dire, d’altro canto, che in caso diaiuna grossa fetta di italiani potrebbe trovarsi nei guai, ed è il caso di prepararsi in anticipo per questi momenti. Ecco perché l’di oggi è così importante, arrivato direttamente dall’, che conferma lo ...