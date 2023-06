Internacional - Independiente pronostico | le quote della Copa Libertadores

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L'Medellin è primo ma non è al sicuro, nemmeno dopo cinque giornatefase a gironi, cone Nacional subito alle spalle. Una corsa a tre che escluderà qualcuno dalla ...

, LE QUOTE L'non dovrebbe avere troppe difficoltà, secondo le valutazioni dei siti scommesse . La vittoria è a 1.50 con bet365, il pareggio è a 4.33 con ......vedere le partite in diretta tv e streaming 00.00Del Valle - Corinthians (Copa Libertadores) - MOLA Argentinos Juniors - Liverpool (Copa Libertadores) - MOLA Nacional -(......00 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL Blooming - Vaca Diez 3 - 1 (Finale) Santa Cruz -Petrolero 21:00 The Strongest - Wilstermann 23:30 BRASILE SERIE A Santos -1 - 1 (Finale) ...

Internacional-Independiente pronostico: le quote della Copa ... La Gazzetta dello Sport

Internacional se enfrenta ante Independiente Medellín para disputar el partido por la fecha 6 del grupo B, en el Beira-Rio, desde las 19:00 (hora Argentina). Mientras que la visita se encuentra exulta ...El evento duplica su tamaño incluyendo por primera vez una zona de experiencias con otro tipo de manifestaciones culturales que complementan la gran oferta de discos de vinilo.