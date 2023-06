(Di mercoledì 28 giugno 2023) In caso di cessione di Onana - piace in Premier League, soprattutto al Manchester United - l’potrebbe tornare su Juan Musso. Lo...

In questo senso,il nome di Alvaro Morata dopo gli ultimi sviluppi in casa Atletico Madrid. Calciomercato, Marotta torna su Morata: svolta con la clausolaSecondo quanto riportato da '...Calciomercatolo scambio Brozovic - Kessie: le ultimeCome anticipato da Calciomercato.it, Brozovic sta attendendo un rilancio del Barcellona. In questo senso, importanti aggiornamenti ...In entratail profilo di Pinamonti già sondato lo scorso anno mentre la tentazione Icardi -...con la presenza lunedì pomeriggio del dirigente francese a pochi metri dalla sede dell'che ...

Inter, rispunta un vecchio pallino per la porta Calciomercato.com

Nel rinnovo dell’ex Juventus fino al 2026, infatti, dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria di solo 10 milioni di euro. Una cifra piuttosto abbordabile che trasforma il nome di Morata in una ...Il Sassuolo sta facendo di tutto per massimizzare il prezzo di cessione di Frattesi, con l’Inter che dovrà evitare di strapagarlo. Stando a Sport Mediaset, c’è di nuovo una concorrente. I neroverdi vo ...