Inter | obiettivo un tesoretto da 100 milioni dalle cessioni – SI

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’sta operando sul mercato, ma per ora sono al centro dell’attenzione solamente due, ossia quelle di André Onana e Marcelo Brozovic. Da Sportialia viene chiarito unper i nerazzurri. TETTO – L’primario della dirigenza dell’è quello di guadagnare 100di euro dalla sessione estiva di mercato a partire. I primi due nomi sono André Onana e Marcelo Brozovic, da cui possono venire circa 80 dei totali dal Manchester United e dall’Al-Nassr. Gli altri 20 circa potrebbero arrivare anche da Robin Gosens, che preferisce la Bundesliga. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e la società sta lavorando per creare un patrimonio per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e tenere anche qualcosa di ...

2023 - 06 - 28 15:56:14 Liverpool, pista Szoboszlai Dominik Szoboszlai è il nuovoper il ... Napoli, Lazio,e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ...... visto che non sarà riscattato Pierluigi Gollini: l'interesse del Napoli è rivolto ad Emil Audero della Sampdoria , nel mirino anche dell'2023 - 06 - 27 15:39:49 West Ham,Zakaria Il sostituto di Declan Rice, per cui si è ... 2023 - 06 - 27 15:30:03, le immagini di Thuram all'Marcus Thuram sarà un nuovo giocatore ...

Napoli, concorrenza all'Inter per un obiettivo | Mercato ... Calciomercato.com

Da tempo obiettivo rossonero, non ci sarà nulla da fare per il club nerazzurro sul giovane attaccante in uscita dalla Lazio: idea di un contratto da cinque anni ...Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, il Real Madrid sarebbe in contatto con l'Inter per Lautaro Martinez, tornato un obiettivo dopo le piste sfumate per Kane e Havertz. L'inter però lo ...