Inter | Inzaghi dopo Thuram aspetta il ritorno di Lukaku

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Simoneha trovato la sua prima pedina per l’attacco con l’arrivo die ora vuole ildiSimoneha trovato la sua prima pedina per l’attacco con l’arrivo die ora vuole ildi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro per completare il pacchetto offensivo vuole il belga. L’dovrà trattare col Chelsea per l’attaccante.

Cifra che permetterebbe ai nerazzurri di fare mercatoL', in questa sessione di mercato, deve rinforzare la rosa diper avere una squadra che possa competere, nel migliore dei modi, per ...INTOCCABILE - Nei progetti dell', infatti, questa non dovrebbe essere l'estate dell'addio dell'attaccante argentino, unica vera certezza per Simoneuna volta conclusa la stagione. ...L'è arrivata fino in fondo in Champions League, la Roma e la Fiorentina si sono giocati l'...(LaPresse) - Calciomercato. ItIn realtà il cammino delle squadre italiane soprattutto in ...

Annuncio ufficioso da parte del direttore sportivo dell'ormai ex club del centrale promesso all'Inter, per il quale manca soltanto la firma a suggellare l'accordo raggiunto ...L'Inter, sul mercato, potrebbe chiudere una cessione da cinquanta milioni di euro. Cifra che permetterebbe ai nerazzurri di fare mercato ...