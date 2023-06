Integratori alimentari miracolosi ? Attenzione | che danni possono causare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Se ne fa un uso esagerato tutte le mattine, sotto forma di pastiglie, capsule, fiale, opercoli o polveri da sciogliere in acqua, e chi li assume regolarmente dichiara di trarne beneficio e di sentirsi meglio dal punto di vista psicofisico. In Italia sono oltre 38 milioni i consumatori di, il mercato di queste sostanze e dei multivitaminici è in continua crescita, e la loro assunzione, forte della convinzione comune che si tratti di sostanze vegetali e di principi essenziali, la maggior parte delle volte avviene senza una reale necessità, e sta diventando cronica, poiché il concetto di integrazione dà l'impressione di completezza, di prevenzione primaria e di un rimedio possibile all'idea che gli alimenti siano insufficienti ad assicurare la giusta funzionalità dell'organismo e quindi della salute. Nonostante l'enfasi e le aspettative di questi prodotti non ...