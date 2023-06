Insulti a Carola Rackete | Senato nega l' autorizzazione a procedere contro Salvini

(Di mercoledì 28 giugno 2023) NessunaMatteo. Questo il veto posto dal, in relazione alle parole del leader della Lega, all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca impegnata nel soccorso di 53 migranti nella zona SAR libica il 12 giugno 2019. Ilsi è espresso sugli atti del tribunale di Milano che vedeaccusato di diffamazione aggravata, hanno votatoPd, M5s, Avs, astenuta Iv e maggioranza a favore (82 sì, 60 no, 5 astenuti).

L'Aula del Senato ha detto no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le frasi indirizzate all'attivista Rackete, comandante della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca impegnata nel soccorso di 53 migranti il 12 giugno 2019. Il caso si riferisce a un procedimento a Milano per diffamazione. 'Le parole espresse su Rackete da Matteo Salvini sono, non sono opinioni', ha detto il senatore Pd, Alfredo Bazoli, in dichiarazioni di voto, ricevendo gli applausi del gruppo dem.

Il Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini riguardo alle sue opinioni su Carola Rackete.L'Aula ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro leghista per le opinioni espresse sulla comandante della Sea Watch 3 ...