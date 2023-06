Insta360 Go 3 | l' action cam più piccola al mondo

ha annunciatoGO 3, ultimo modello della sua gamma dicam. Piccola ma potente, la GO 3 promette l'acquisizione di video in movimento su nuovi livelli, con una versatilità ed un'ergonomia senza ...Dopo aver lanciato la sua primissima webcam, laLink, lo scorso anno, il produttore ha presentato oggi una nuovacam classica, laGo 3. Come suggerisce il nome, la Go 3 ...... da 0 a 100% in 35 minuti via Type - C) rispetto al modello precedente, consentendo agli utenti di catturare più contenuti senza dover ricaricare frequentemente l'cam. L'Go 3 è stata ...

Insta360 GO 3 è la più piccola action cam sul mercato con ... macitynet.it

La nuova Insta360 GO 3 è una action cam dalle dimensioni davvero ridotte: misura meno di un pollice e pesa 35 grammi. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la GO 3 promette prestazioni… Leggi ...Insta360 last night unveiled its latest action camera, the GO 3, which is touted to be its smallest and lightest ...