Inps | Civ | nel 2022 risultato economico +7 | 14 miliardi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA – Ildi esercizio dell'torna positivo neldopo il rosso registrato negli anni della pandemia: nell'anno – secondo il Rendiconto generale appena approvato dal Civ dell'Istituto – si è registrato unpositivo per 7.146 milioni (era di -3.711 nel 2021) e che porta la situazione patrimoniale netta a un attivo di 23.221 milioni. Crescono le entrate complessive dell'Istituto (accertamenti, gestione finanziaria di competenza) arrivando a 528(+8,68%) mentre le uscite (impegni) aumentano in misura minore (+4,28%) arrivando a 504.843 milioni. Il saldo di competenza è di circa 24.

...del 2022 conferma una sostanziale stabilita' del bilancioe alcune tendenze di fondo si evidenziano dai dati relativi agli ultimi anni", sottolinea Roberto Ghiselli, presidente del.

Aumenta il gettito contributivo, crescono le entrate (+8.7% su 2021) e - in misura minore - le uscite (+4.3% sul 2021). La gestione economica registra un risultato di esercizio positivo pari a 7,1 mil ...