“Infrastrutture | elemento chiave per lo sviluppo del continente europeo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma. Affrontare i nodi infrastrutturali, qualiper lodel, è il tema centrale dell’audizione che si è tenuta martedì 27 giugno alle Commissioni congiunte 4ª e 8ª del Senato e IX e XIV della Camera, della Commissaria europea per i trasporti, Adina V?lean. Nell’incontro, in cui sono intervenuti molti Parlamentari, è emerso come centrale il rilancio dell’occupazione e del lavoro grazie allodi una rete di trasporti moderna ed efficiente, nell’ambito della quale è previsto, tra l’altro, in prospettiva, un collegamento stabile tra la Sicilia e il resto del Paese. Un progetto economico ed ingegneristico che rientra a pieno nelle reti transeuropee di trasporto e che la Commissione europea sostiene. Per parte sua, il senatore Giulio Terzi ...